Franco Ordine: “Milan-Napoli, Come vedere una partita di Premier”

Ospite della puntata del 19 settembre di Pressing lunedì, Franco Ordine ha espresso la sua opinione sul big match della settima giornata di campionato

“Il Napoli è stato molto cinico. In 38 partite può capitare quello dove non sei al massimo ma se la porti a casa lo stesso vuol dire che ci sono altre qualità da sottolineare. Non si può giocare tutte le partite a mille. Il Napoli ha dato una dimostrazione praticità e cinismo che servono. Sono qualità che aggiungono e non tolgono nell’arco del campionato. Mi è sembrata una partita di Premier contro il Milan”.

Franco Ordine, Si è lasciato andare ad uno sfogo dopo le critiche alla prestazione dei rossoneri:

”La partita del Milan non mi è dispiaciuta. Ho letto anche io i commenti sui social e ho visto che si sono lamentati che il Milan prende troppi gol. Ma siete dei pirla! Il Milan ha giocato contro Udinese, Atalanta, Inter e Napoli. Se giochi contro Monza, Lecce e Cremonese è normale che non li prendi. L’unico errore che addebito a Pioli è schierare Kjaer dall’inizio che era inevitabile che patisse la velocità di Kvara”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati