Franco Ordine: “Gattuso sfortunato! Napoli, un pessimismo cosmico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista, soffermandosi sul momento definito sfortunato del Napoli di Gattuso.

Gattuso sfortunato! Napoli, ambiente e gruppo colpiti da un pessimismo cosmico.

“Ammiro tutti coloro che sono lontani dal pensiero unico. Il periodo di sfiga capita a tutti e capisco il disappunto di Gattuso di fronte ad un periodo del genere. Credo che però uno come lui possa trovare le migliori risposte in un momento del genere dal suo gruppo. Non è uno cresciuto nella bambagia. Il secondo tempo di Bergamo, dopo il 2 a 1, con la tremarella venuta a Gasperini, mi sono piaciuti. Ma ci voleva qualcosa in più di 10-15 minuti per conquistare la finale. C’è una sorta di pessimismo cosmico che condiziona. E’ un qualcosa che mi raccontava anche Carlo Ancelotti quando allenava il Napoli. Quando si innesca un periodo del genere, Gattuso si può chiudere con la squadra e fare blocco unico. Da qui fino a giugno, la società non deve fargli sentire il calore, ma almeno un appoggio istituzionale“.