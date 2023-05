Franco Ordine fa “i conti” per il mercato azzurro, poi ritorna su Napoli-Milan di Champions…

Il giornalista Franco Ordine, nel corso del suo intervento nella trasmissione Il Bello Del Calcio, su Televomero, ha trattato diversi argomenti. Tra questi l’incontro a cena tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti per delineare il futuro del mister toscano:

“Credo sia servito anche per cancellare la questione che si era creata dopo il caso della PEC, considerando l’andamento del mercato è possibile a questo punto che ce ne possano essere anche degli altri”.

Sul mercato: “Samardzic? Un giocatore di qualità, ma ricordiamoci che l’Udinese è una bottega cara. Pulisic? E’ un calciatore che in Italia fa la differenza, arrivando dalla Premier League. Hojlund non lo prenderei, chi viene fuori dall’Atalanta non mantiene lo stesso rendimento una volta andato via”.

Obiettivi per il mercato: “Il Napoli deve migliorare nei reparti in cui ha mostrato di essere più carente, deve intervenire su centrocampista e difensore”.

Su Napoli-Milan: “Secondo la UEFA il rigore di Lozano non è da considerarsi tale, anche quello assegnato poi sul fallo di mano di Tomori è stato detto successivamente che non c’era”.

