Franco Ordine, e quei “numeri primi”(il Napoli) che si modificano a seconda del salotto

Il giornalista Franco Ordine, nell’editoriale per Milannews, è tornato sulla sfida tra Napoli e Milan di Champions League:

“Sono reduce da un viaggio in quel di Napoli per partecipare alla trasmissione de “il bello del calcio” e ho colto che al di là delle feste seguite già al successo sulla Juve e che ci saranno nei prossimi giorni, c’è un sentimento di grande amarezza nella tifoseria napoletana. Pensavano, il giorno del sorteggio, che fosse capitato loro il rivale più comodo cullandosi sui ritardi accumulati in classifica dal Milan”.

Il cronista ha poi aggiunto nella sua analisi:

“Ho provato a spiegare ad alcuni uomini di buona volontà quale è stata la chiave di volta di quelle due sfide, non orientate dagli arbitri, ma solo e soltanto dal talento di un paio di fuoriclasse (Maignan e Leao) e dall’abilità del piano partita di Stefano Pioli. Pioli ha capito al volo che il lato scoperto del Napoli di Spalletti era quello lasciato da Di Lorenzo che è uno che partecipa attivamente alla costruzione del gioco e alla fase offensiva”.

