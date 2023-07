Franco Causio scettico sul Napoli: “Difficile ripetersi per gli azzurri…”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore di Juventus e Udinese Franco Causio:

“Samardzic adatto per il Napoli? Deve fare ancora un po’ di esperienza, ma allenandosi con giocatori bravi e giocando in campo internazionale te la fai.

Difficile ripetersi per il Napoli? Difficilissimo, come trovare la concentrazione giusta. Poi quest’anno il Napoli ha cambiato anche allenatore. Garcia è molto diverso da Spalletti, bisogna vedere se i grandi giocatori dopo il campionato scorso di ripetono anche quest’anno a Napoli. L’anno scorso al Napoli andava tutto bene, c’era tanta voglia perché non si era mai vinto e tante squadre blasonate si sono fatte fuori da sole. Bisogna dire solo bravo al Napoli che ha fatto un grande campionato, ma è difficile che lo ripeti.

Orsolini al posto di Lozano? E’ un giocatore che ha fatto molto bene negli ultimi anni al Bologna. Come ho detto prima, allenandosi con quelli più bravi può fare un salto di qualità“.

http//www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati