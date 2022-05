Francia: Polizia nella sede del Lille, ADL trema!

Polizia giudiziaria nella sede del Lille, effettuata oggi un irruzione nella sede del club francese, a riferirlo e l’Equipe, ed avrebbero addirittura ascoltato il direttore amministrativo e giuridico della societa’, Julien Mordacq.

La perquisizione potrebbe rientrare anche nell’ affare Lille-Napoli per l’ acquisto del Nigeriano Victor Osimhen ,da parte del club di De Laurentiis, ricordiamo che il valore complessivo del calciatore si aggirava intorno ai 71 milioni di euro, e 4 giocatori del Napoli vestirono la maglia del club Francese, Karnezis, Liguori, Palmieri, Manzi

Questi ultimi , che vennero inseriti nella trattativa , pare che abbiano avuto una valutazione superiore al valore stesso dei calciatori in essere, infatti il totale dei 4 si aggirava intorno ai 20 milioni di euro circa. Ecco perche’, probabilmente, nelle casse del Lille giunsero soltanto 36 milioni di euro, mentre gli emolumenti per i quattro calciatori inseriti si aggiravano dai 5000 ai 10.000 euro di stipendio mensili lordi. C’e’ anche da dire che i Palmieri, Liguori e Manzi, non hanno mai giocato un solo minuto nel Lille, infatti andarono via dal club Francese.

Una nuvola oscura ADL dunque, nel giorno del suo 73esimo compleanno, e l’acquisto di Mathias Olivera dal Getafe, per il prossimo campionato, con gli inquirenti che certamente vorranno vederci chiaro , in un trasferimento, quello del Nigeriano, che a distanza di due anni, resta una transazione ancora tutta da scoprire.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati