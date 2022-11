Francia-Danimarca, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Marta Salmoiraghi

Oggi alle ore 17 italiane andrà in scena Francia-Danimarca per il secondo turno del Gruppo D del Mondiale.

Luci puntate sullo Stadium 974 di Doha dove i campioni in carica guidati da Deschamps arrivano dopo la vittoria all’esordio contro l’Australia. Ad attenderli i danesi di Hjiulmand che, nonostante le diverse occasioni create soprattutto da Heriksen, non sono riusciti ad andare oltre lo 0 a 0 contro la Tunisia.

Ieri il ct della Francia ha presentato così la sfida di oggi pomeriggio:

“L’ho detto diverse volte, la Danimarca è sottovalutata rispetto al suo valore reale. Ci ha spesso messo molto in difficoltà, quindi bisognerà invertire la tendenza, senza parlare di rivincite o altro. E’ una squadra che ha sempre la capacità di cambiare sistema, e questo può provocare varie difficoltà.”

Quello di oggi sarà il quarto incontro tra Francia e Danimarca ai Mondiali, tutti nella fase a gironi. Incontrare la Danimarca porta bene ai francesi dato che Les Bleus hanno vinto il torneo in due delle precedenti occasioni in cui hanno affrontato i danesi nel 1998 e nel 2018. Negli ultimi due incontri della Nations League 2022 la Danimarca ha avuto la meglio ma non è mai riuscita, finora, ad ottenere tre vittorie di fila contro i francesi.

Ecco nel dettaglio le scelte tecniche dei due allenatori.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.

A disp: Mandanda, Areola, Disasi, Upamecano, Pavard, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Damsgaard; Dolberg. CT: Hjiulmand.

A disp: Christensen, Ronnow, Nelsson, Bah, Norgard, Larsen, Wass, Jensen, Lindstrom, Skov, Braithwaite, Cornelius, Wind, Poulsen.

La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 17 su Rai Due e sulla piattaforma in streaming Rai Play.

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

ASSISTENTI: Sokolnicki-Listkiewicz

QUARTO UOMO: Ma Ning

VAR: Kwiatkowski

AVAR: Munuera

