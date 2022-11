Francia-Australia, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Di Gabriella Iannino

Questa sera alle 20 italiane farà il suo esordio a Qatar 2022 la Francia, nazionale campione del mondo in carica, contro l’Australia per il primo turno del gruppo C.

I ragazzi di Deschamps non avranno a loro disposizione Karim Benzema tra i convocati ma infortunatosi pochi giorni fa in allenamento.

La nazionale di Deschamps si schiera con un 4-2-3-1 così composto:

In porta Lloris, difesa a quattro con terzini saranno Pavard del Bayern e Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, a completare la difesa come centrali agiranno l’ex Real Rafael Varane e Conate. I due mediani saranno Tchoameni e lo juventino Rabiot. L’unica punta sarà Mbappè, classe 1998 e ai suoi lati, il giocatore dell’Atletico Madrid Griezmann da una parte e Dembelè dall’altra.

Il match sarà visibile in diretta su Raiuno a partire dalle 20 e in streaming su Rai Play.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Konaté, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé. Ct: Deschamps.

A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Upamecano, Theo Hernandez, Koundé, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct: Arnold.

A disposizione: Remayne, Vukovic, Degenek, King, Atkinson, Wright, Deng, Baccus, Devlin, McGee, Mabil, Cummings, Maclaren, Kuol.

ARBITRO: Gomes (Sudafrica).

ASSISTENTI: Siwela (Sudafrica)-Phatsoane (Lesotho).

IV UOMO: Mukansanga (Ruanda).

VAR: Fischer (Canada).

ASS. VAR: Zourak (Marocco).

Seguiteci su https://www.facebook.com/PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati