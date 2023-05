Francesco Totti dice la sua sul possibile successore di Spalletti sulla panchina azzurra…

L’ex capitano della Roma consiglia Luis Enrique al Napoli. Francesco Totti, ex eterno numero 10 dei giallorossi, intervistato dal Corriere dello Sport, rilascia diverse dichiarazioni riguardo un possibile approdo dell’ex allenatore della Roma al Napoli per sostituire, in caso di addio, Luciano Spalletti.

Le dichiarazioni di Totti ai microfoni del Corriere:

“Penso che Lucho sia decisamente un tecnico da Napoli. Mi piace, lo stimo e penso che possa fare bene. È una brava persona, umile e disponibile. Sarebbe la mossa giusta per il Napoli, è un grande allenatore”.

Prosegue poi ancora l’ex capitano della Roma:

“Come stile di gioco è molto simile a Spalletti ma anche negli allenamenti si somigliano. Per me sarebbe un’ottima scelta”.

https://www.persemprenapoli.it

