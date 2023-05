Francesco Repice, Rai, la pensa così sulle voci di mercato del Napoli…

Francesco Repice, giornalista della Rai, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato le voci di mercato che interessano il Napoli Campione d’Italia, soffermandosi sulla posizione dei big attenzionati da diverse squadre internazionali:

“Prima della vittoria dello Scudetto si parlava di offerte per alcuni big e si parlava di quanto potesse reggere De Laurentiis. Non vedo perché per esempio Kim vada allo United. Il Napoli oggi vale di più del Manchester, offre più garanzie ora”.

Repice, inoltre aggiunge:

“Può ragionare non col portafogli ma pensando ad ambiente e prospettive. Io aspetterei, perché il Napoli non ha bisogno di soldi. Mi domando: siccome il fair play finanziario funziona per modo di dire, perché la UEFA non decide finalmente di fare un passo reale e parla di salary cap e no a contratti spalmati? Così si metterebbero a tacere tutte le voci su Superlega o altro. Perché non c’è un po’ di realismo e onestà intellettuale? Non riesco a capirlo. Così non si va da nessuna parte”.

