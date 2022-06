Francesco Repice: “Momento delicato per il Napoli, nervi saldi”

Francesco Repice, giornalista di Radio Rai, e’ stato intervistato alla radio ufficiale del calcio Napoli, dichiarando quanto segue:

“Questo è un momento un po’ delicato per il Napoli credo che in società manterranno tutti i nervi saldi e lo deve fare anche l’ambiente. Inter e Juventus stanno viaggiando sul mercato, ma bisogna essere razionali: i nerazzurri hanno perso perisic è skriniar Vediamo se prenderanno dybala”

SUI CONTI DEL CALCIO…

“Dybala al Napoli farebbe impazzire tutti, è chiaro, ma il problema è tutto dell’ingaggio, 8 milioni netti sono 16 lordi in 3 anni di contratto totale 48 milioni. ci sono due Club al mondo come PSG e Manchester City che hanno troppi soldi, sì alla firma danno di un calciatore 100 milioni di euro giocassero tra loro e si divertiranno”

SU ZERBIN

“zerbin in Nazionale? lo conosco bene perché sono affezionato a Frosinone, ha fatto una serie B straordinaria e ha dei numeri. ci ho anche parlato dopo l’esordio, vivere a Napoli e giocare lì sarebbe per lui una cosa meravigliosa. ti svegli la mattina e sei sul lungomare, e non è una cosa da poco anche per un ragazzo che non vede l’ora di giocare in quello stadio e di vestire quella maglia. il messaggio di Mancini è stato chiaro: i ragazzi vanno fatti giocare”

