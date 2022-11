Francesco Montervino: “Napoli in leggera flessione”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro sul Napoli e su una possibile mossa tattica che vede coinvolti Osimhen e Raspadori.

“È un’ipotesi che ci può stare Raspadori e Osimhen insieme. Per caratteristiche questi due calciatori insieme ci possono giocare alla grande ma a mio avviso difficilmente li vedremo dal primo minuto. Osimhen davanti fa reparto da solo, sugli esterni Kvaratskhelia da una parte e Lozano o Politano dall’altra stanno facendo cose straordinarie, quindi faccio fatica a immaginare che si possa cambiare”.

Sulla sosta per il Mondiale

“Si sapeva dall’inizio che sarebbe stato così. Il Napoli è primo meritatamente e sta offrendo spettacolo in Italia e in Europa. Prendiamoci il buono di quello che ci ha lasciato. La sosta è arrivata nel momento giusto per il Napoli, quando stava mostrando una leggera flessione”.

