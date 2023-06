Francesco Montervino ci va giu’ duro: “Per il dopo Spalletti al Napoli consiglio…un intelligenza artificiale!”

Francesco Montervino, ex calciatore e capitano del Napoli, oggi dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Queste le sue parole:

“Dopo mister Luciano Spalletti sarà difficile trovare un altro allenatore del suo spessore e un uomo straordinario e del suo livello. Si è creato un rapporto speciale tra il toscano e i tifosi azzurri, ormai lui è tutt’uno con la città a prescindere dalla decisione di andare via”.

Poi ha aggiunto ulteriori parole in proposito:

“Sinceramente vorrei che ci fosse qualcosa, un’intelligenza artificiale magari, in grado di cambiare le cose perché ora il problema è serio, nel senso che non sarà facile trovare il profilo giusto per prendere il posto di uno come Luciano Spalletti che ha guidato la squadra in questa annata trionfale culminata con la conquista dello scudetto. Il Napoli saprà bene chi scegliere, ma resterà forte il rimpianto per quello che ancora poteva essere e non sarà”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati