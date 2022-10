Francesco Modugno: “La vittoria di Spalletti”

Francesco Modugno, giornalista Sky, , ospite a Ottochannel nella settima puntata della trasmissione “La Domenica Azzurra” .E ritornato sulla gara degli azzurri contro la Roma, e parlando sia di Spalletti che di , Osimhen, si e’ cosi espresso

“Osimhen dominante, Spalletti ha battuto filosoficamente Mourinho, in questo gruppo, senza i senatori, gioca chi si allena meglio. Quel ciclo era finito, questo nuovo ha fame e si diverte”

Modugno continua…

«Il Napoli ha vinto con merito contro la Roma, perché ha prevalso la squadra che ha voluto vincere contro un team che si è rifiutato di giocare. E’ stata – anche filosoficamente – la vittoria di Spalletti, la sua rivincita contro i fischi dei 60mila dell’Olimpico, il primo successo contro Mourinho ottenuto con il suo modo di vedere il calcio. Osimhen è un calciatore dominante e non ci possono essere alternative. Sia chiaro, il Napoli è stato bello, armonioso e vincente senza di lui, ma se ce l’hai e gioca inevitabilmente ti caratterizza. Nel Napoli di Spalletti comanda il campo di allenamento, quindi gioca chi dimostra di esserci in settimana. Se hai uno spogliatoio come quello della passata stagione, con il cosiddetto senato, in cui ci sono calciatori che hanno fatto la storia, collezionato record di presenze e di gol e c’è il capitano napoletano, ci sono dinamiche particolari. Diventano fattori, non so quanto condizionanti nelle scelte di un allenatore, perché non si sceglie in base al vissuto, ma dal punto di vista gerarchico sono elementi che qualcosa rappresentano. Quello di oggi è un gruppo nuovo dove puoi scegliere, non dico più liberamente, ma senza tener conto di troppe situazioni. Quello era un ciclo meraviglioso ma che fisiologicamente era arrivato alla fine. In questo attuale c’è una leggerezza e una fame, un piacere di imporre il proprio calcio»

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati