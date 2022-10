Francesco Modugno: “Kvaratskhelia, clausola da 200 milioni? Cresce anche l’ingaggio!”

Khvicha Kvaratskhelia è, senza ombra di dubbio, la grande sorpresa di questa stagione. Esterno offensivo molto rapido nei primi metri e capace di saltare sempre l’uomo, la sua tecnica di base e la sua fisicità gli hanno permesso di dare spettacolo contro qualsiasi avversario: dal Milan al Liverpool, passando per l’Ajax e non solo, tutti hanno provato a fermare il georgiano, ma senza riuscirci. Dopo un inizio così esplosivo, è naturale che comincino ad alimentarsi voci sul suo conto e che giunga in Campania l’eco di sirene di mercato provenienti dall’estero. Non è da escludere che il presidente Aurelio De Laurentiis, per “blindare” il giocatore, gli proponga un aumento di stipendio e l’aggiunta di una clausola rescissoria al suo contratto

Francesco Modugno, questo il suo pensiero su Kvara

Uno scenario, questo, che il giornalista Sky Francesco Modugno ha commentato così ai microfoni di Radio Marte:

“Super clausola da 200 milioni per Khvicha Kvaratskhelia? Puoi proporre di metterla quando ti pare, ma il calciatore deve sempre accettarla. Più alta è la clausola e più cresce, di conseguenza, l’ingaggio richiesto dal calciatore stesso: è un qualcosa che va parametrato. Un ragazzo non vuole restare prigioniero, per così dire, e se proprio deve farlo, vuole uno stipendio importante. Se parliamo di una clausola da 200 milioni, l’ingaggio deve essere da 20. Kvara ancora non si è svegliato da questo punto di vista? Vedrete che chi gli è vicino, dagli agenti alla famiglia, lo farà svegliare”.

Vero e’ che la clausola va sempre accettata, Ma come dice giustamente il collega di Sky, Francesco Modugno, andrebbe a crescere anche l’ingaggi del Georgiano! Come la mettera’ in questo caso ADL? Come si dice dalle nostre parti Adda’ passa’ a’ nuttata!

