Francesco Modugno: “Il Napoli l’ha persa tecnicamente, piccolo incidente di percorso”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21:

«Complimenti alla Lazio per come ha imbrigliato il Napoli, ma gli azzurri secondo me l’hanno persa innanzitutto tecnicamente, per i troppi errori di rifinitura, per una gestione della palla troppo lenta, per una prestazione tecnicamente inferiore al solito.

E ci può stare, sia chiaro. E’ stato un piccolo incidente di percorso, del tipo che con la tua auto hai tamponato un’altra vettura rompendo il fanalino. Quindi non è successo nulla: la verità è che lo scudetto il Napoli lo vincerà ma non l’ha ancora vinto.

E quindi, al bando le scaramanzie ma forse qualcuno ha pensato che la squadra già l’aveva vinto, e non è così. Spalletti? Ha gestito, con il sorriso, emotivamente una sconfitta che è anche un inedito o quasi per questa stagione, dove la squadra ha mostrato una continuità impressionante.

Mi sembra ovvio che, con 15 punti di vantaggio, non poteva certo crocifiggere una squadra sin qui eccezionale, è stato bravo a smorzare la tensione, a derubricare la sconfitta a incidente di percorso. Napoli-Atalanta? Credo che gli azzurri possano riprendersi, non prevedo cambi di formazione sostanziali al di là dei consueti ballottaggi».

