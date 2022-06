Francesco Marolda: “Tameze, un buon sostituto di Diego Demme”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport,e’ intervenuto alla radio ufficiale del calcio Napoli dichiarando quanto segue

“Tameze è Barak per Demme e Fabian?Tecnicamente non ci guadagnerebbe, Reputo molto bravo anche se non ha un carattere forte Così come zielinski sarebbe un problema perderlo per il Napoli Se andasse via subito lui allora sarebbe tutto risolto. Ormai giocatori a scadenza di contratto hanno guadagnato tanto In sede di rinnovo e di mercato.

Tameze del Verona? ha grandi qualità fisiche ed esperienza Anche italiana da qualche stagione tra Atalanta e Verona Non ci farà sognare ma sarebbe sicuramente un buon sostituto per Diego Demme”

