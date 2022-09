Francesco Marolda: “Spalletti, il principino…”

Francesco Marolda nel corso de Il bello del calcio, programma in onda su Televomero, ha parlato delle ultime brillanti vittorie, sia in campionato che in Champions League, con il Napoli che si prepara alla sfida contro i Rangers.

“Il Napoli è primo in classifica ed è tra le tre squadre che giocano meglio con il Milan, penso che sia non criticabile per i risultati conseguiti finora. Luciano Spalletti deve fare attenzione a non rovinare il suo lavori cambiando troppi calciatori insieme”.

Francesco Marolda ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“In questo momento il re è De Laurentiis, Spalletti il principino. L’allenatore ha un problema in questo momento ed è Raspadori, l’ex Sassuolo è stato pagato 35 milioni e non può stare in panchina. Deve trovare una soluzione tattica per lui”.

infine ha parlato di Kvaratskhelia

“Sta facendo benissimo, ha avuto un grande impatto con la maglia azzurra. Il georgiano è il migliore nel primo dribbling, ma quando non gli riesce si intestardisce ed è sbagliato”.

