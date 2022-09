Francesco Marolda: “Raspadori, Un vero dilemma per Spalletti”

Francesco Marolda, storica firma del Corriere dello Sport ed apprezzato opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna del programma ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento settimanale in onda sulle frequenze di Radio Marte.

Intervistato dai colleghi dell’emittente campana, Marolda ha altresì accettato di rispondere alle domande dei tifosi partenopei che lo hanno interpellato, con i loro messaggi, sul Napoli di Luciano Spalletti.

Tra i vari argomenti trattati dal cronista, anche l’attacco della formazione azzurra:

“Giovanni Simeone – ha detto – potrebbe sostituire l’infortunato Victor Osimhen. Giacomo Raspadori, invece, rappresenta il più grande problema per Luciano Spaleltti. Spendere 35 milioni, di questi tempi, e tenerli seduti in panchina, infatti, fa sobbalzare 35 milioni di volte Aurelio De Laurentiis sulla poltrona”.

“Il presidente – ha aggiunto – ci tiene molto a che debbano giocare tutti, perché non vuole che ci siano ridimensionamenti al ribasso del valore economico. Per questo, per il mister sarà un grosso problema lasciare il ragazzo fuori, tenerlo in panchina e fermo, senza impiegarlo da titolare con una certa frequenza”

