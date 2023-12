Francesco Marolda: “Inter compatta ma gioca male, buone speranze per Domenica”

Francesco Marolda, opinionista e firma storica del Corriere dello Sport e intervenuto in una trasmissione sportiva partenopea, tornando sull’ argomento Champions League ed anticipando la gara di domenica sera al Maradona contro l’Inter, vero crocevia per la stagione del Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sulla Qualificazione Champions, analizzando la gara contro il Real dove si è visto si il gioco, ma anche errori marchiani dei singoli, ed in prospettiva quella contro il Braga decisiva proprio ai fini della qualificazione agli ottavi, Ciccio Marolda è stato molto chiaro e diretto:

“Avversario ottavi? La Real Sociedad può essere il jolly, il Napoli dovrebbe augurarsi di incontrala per avere un cammino fattibile in Champions. Gli azzurri ora devono recuperare una condizione atletica accettabile, è quello il problema della squadra. La sfida con il Braga? Va vinta già negli spogliatoi.

Con il Real Madrid si è iniziata a vedere organizzazione di gioco, ma si sono quintuplicati gli errori individuali. C’è poi stato il consueto problema della condizione atletica, il Napoli a un certo punto non riusciva più ad uscire dall’area di rigore.”

È poi tornato anche sul “problema” Meret nell’occhio del ciclone dopo il gol del 3 a 2 dei bianco dove la palla gli sfugge dalle mani, ma ne sottolinea anche la poca fiducia dell’ambiente oltre che l’aver compiuto degli interventi importanti durante la gara

“Meret? Non ha mai goduto della fiducia dell’ambiente, ma ieri ha fatto delle parate importanti prima dell’errore sul 3-2. Se analizziamo gli errori dei singoli, ieri ce ne sono stati tanti. Con l’Inter deve giocare lui, altrimenti lo si perderebbe definitivamente.”

Sulla gara contro l’Inter di domenica, definendo la squadra di Inzaghi compatta ma inguardabile sul piano del gioco, apre le porte ad una possibile vittoria azzurra e tira in ballo Osimhen…

“Inter? Squadra compatta ma che gioca molto male, questo mi dà speranza per domenica. Osimhen dal 1′? Bisogna capire la condizione fisica, con il Real Madrid non ha avuto palloni giocabili.”

La chiusura del suo intervento in tv porta alle dichiarazioni di Adl sulla questione stadio, ed anche in questo caso, Ciccio Marolda “bacchetta” il patron per l’uscita poco felice con modi discutibili, oltre che soffermandosi sull’ importanza di avere delle strutture di proprietà per restare competitivi:

Questione stadio? ADL sa che senza strutture è difficile trovare altre risorse, ma va presentato un progetto e va presentato al Comune. Non c’è necessità di uscite come quella di ieri”.

