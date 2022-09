Francesco Marolda: “E la rivincita di De Laurentiis”

Francesco Marolda, penna storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica, “ForzaNapoliSempre”, in onda su Radio Marte. E si esprime così, sui quesiti posti dal conduttore:

Su Meret e non solo…

“Rivincita di Meret ma anche di De Laurentiis, perché ‘ è stato l’unico , ad un certo punto, a difendere il portiere, e dire che dovevo restare, ed aveva la sua fiducia.Mentre tu hai detto qualcuno all’interno, possiamo dirlo tranquillamente che era il tecnico che lo aveva sfiduciato, senza che il direttore sportivo intervenisse, e quindi ci vedo anche la rivincita di ADL, ed aggiungerei Zielinski, perché giocando in una posizione più consona alle sue attitudini, cioè non più da trequartista, spalle alla porta in mezzo ad un nugolo di avversari, sta dando ottime prove.”

Su ADL

“Per quanto riguarda le rinviare, per dimensione ed importanza e certamente quella del presidente, nonostante tutto c’e’ ancora chi scinde le due cose, cioe’, Io credo che rendere competitiva la squadra, nel momento della rifondazione profonda, nella quale è necessario anche ridurre il tetto ingaggi, e fare una campagna acquisti e cessioni, con il segno più davanti, dimostra la dimensione molto grande”

Sulla comunicazione presidente-tifosi

“Rispetto molto il parere dei tifosi, ma la comunicazione e storia vecchia, non e solo di oggi, e questo ripeto, non riguarda solo De Laurentiis, riguarda tutto il club, al quale si e aggiunto anche Spalletti, che non mi sembra un campione di comunicazione , al di là dei suoi meriti sul campo.”

Su Osimhen

“Io credo che nel momento in cui osim hen sarà in grado di tornare a giocare, farà ‘ lui il titolare, e questo vuol dire che c’è una gerarchia anche per quanto riguarda l’attacco, e se non e stato Osimhen dipendente e perché chi lo ha sostituito sul prato, si e dimostrato un alternativa molta valida.Diciamo che il Napoli e molto più attrezzato di altri club per far fronte a delle Assenze importanti come quelle di Osimhen, Vedi il Milan che paga l’assenza di Leao, rispetto a Napoli che pesa l’assenza di Osimhen, ma riesce a sopperire con gli acquisti fatti in questo mercato”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati