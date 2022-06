Francesco Marolda: “Credo che Koulibaly andrebbe ceduto, 31 anni…”

A Radio Marte, nel corso del programma ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda:

“Un mercato che dura troppo, non tiene conto dell’inizio della stagione. Non è uno strano calendario, ma uno strano campionato perché per 50 giorni ci sarà la sosta per il Mondiale e non è mai successo. Quest’anno avremo due campionati. Le partite sono tutte complicate, però dipende da quello che vuoi fare. De Laurentiis e Spalletti dovrebbero parlare con un unica voce, non fa bene sentire due opinioni così contrastanti. Il Napoli deve avere un solo obiettivo portato avanti da una sola voce.

Ospina è un giocatore di movimento naturale, Meret sta studiando per diventarlo. Arrivare a questo punto, dove non sai chi rimane e chi parte, non è una grande idea. Se il tecnico vuole puntare su Ospina va tenuto, in ogni caso bisogna uscire da questo dubbio. Meret, sicuramente, non vorrà fare ancora la riserva. Il mercato deve essere sempre in accordo tra società e tecnico, non possono esistere due mercati diversi se vuoi puntare in alto. Spalletti deve tenere conto del ridimensionamento, mentre De Laurentiis deve assicurare una buona squadra.

Koulibaly è un giocatore importantissimo, non è uno che non commette errori, e uno dei migliori in Europa. Ha 31 anni e ha cadute di rendimento, quindi, non so se vale quei soldi. Quanti club ad oggi hanno bisogno di un difensore come Koulibaly? Non è neanche facile per Koulibaly trovare un club giusto”.

