Francesco Marolda: “Auguro il Meglio a Lorenzo, anche se uno scudetto…”

Francesco Marolda, giornalista ed opinionista sportivo, e intervenuto alla radio Ufficiale del Calcio Napoli, ed ha dichiarato quanto segue

“Credo che Lorenzo c’è solo da fare degli auguri per un per una stagione fantastica ed essere felice che abbia abbia trovato il modo di concludere la sua carriera, magari non dal punto di vista agonistico, in un campionato. Grandissimo, però nella migliore condizione dal punto di vista economico e finanziario. Certo, affacciandosi al suo appartamento nel grattacielo, vedrà un mare di cemento, non vedrà il mare che vedeva. Qui però si consolerà. Io gli faccio veramente gli auguri sinceri e spero che. sì diversa e che stia bene con la sua famiglia “

ed aggiunge su Insigne

“il bilancio. Il bilancio è senz’altro positivo per quello che per quello che è stato, per i gol che ha fatto. Non è positivo perché probabilmente si aspettava e ci aspettavamo che il Napoli potesse avere qualche trofeo importante in più. Da ricordare ecco quindi U. Personalmente credo che Insigne possa essere sicuramente soddisfatto, però per un calciatore poi vincere, vincere uno scudetto. Ecco, e invece ha dovuto vincere l’europeo per per sentirsi un campione, anche se accanto a loro europeo ci sono. due esclusioni dell’ Italia dai mondiali“

