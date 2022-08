Francesco De Luca: “Spalletti riparte dalle sue certezze”

Francesco De Luca, capo dei servizi sportivi de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli. Queste le sue impressioni sul Napoli

“Kvaratskhelia, ha confermato quello che di buono aveva fatto agli Europei, con la Nazionale Georgiana, e nelle amichevoli estive del Napoli. Kim invece si sta dimostrando un giocatore molto solido e molto attento, vedremo poi gli altri, un minimo spazio per Olivera, e poi vedremo gli altri rinforzi. Spalletti riparte dalle sue certezze, aiuta il gol Zielinski, oggetto misterioso lo scorso anno, se il Napoli riesce a recuperare anche questi giocatori, tipo la fiducia, poi ripagata, a Rrhamani e Lobotka, sicuramente aiuterebbe”

“Il Napoli sta anche completando la rosa, il mercato e aperto lo sappiamo, e ormai certo l’arrivo di Ndombele’, e poi si passera’ ai discorsi in sospeso cioe’ Raspdori e Navas.”

“Meret e sicuramente un giocatore importante e fara’ cose buone nella squadra dove andra’ a giocare, l’ arrivo di Sirigu taglia la testa al toro, e non accetterebbe la concorrenza con Navas, Quindi giusto che vada via, con un prolungamento del contratto, magari breve, e la cessione temporanea. Una gestione strana quella del portiere, il poteva anticipare di molto i tempi, e non arrivare a poche ore dall’ inizo del campionato con l’interrogativo nero uno, ma Meret ha risposto con serenita’ e professionalita’, ed ora vedremo cosa accadra per questa situazione, il mercato e vivo ancora per 15 gg, ma e sicuramente da fare perche e un ruolo delicato quello del portiere”

“Tratgtenere un giocatore contro la sua volonta e controproducente, una vrcchia regola cher mi ha insegnato un direttore sportivo, poi va detto che 40 milioni per Koulibaly sono soldi trovati, ne fara 25 per Fabian al psg che reinvistira, come ha fatto per Kim e Simeone, il Napoli in questo e stato bravo.Diciamo che Raspadori, viene comprato un po da Koulibaly ed un po da Fabian”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati