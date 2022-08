Francesco De Luca: “Sorprendente, La Fiorentina non ha detto nulla…”

Francesco De Luca, giornalista del quotidiano il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale dl calcio Napoli, e sulla squadra di Spalletti si e cosi espresso:

“La fase più impegnativa avuto inizio già a Firenze, nel senso che il Napoli, ed ancora una volta si è visto quanto è stato difficile come le gare nell’anno scorso, la gara di Franchi. Si è toccato con mano come la Fiorentina, allenata da Italiano sia una squadra difficile da affrontare ,La gara con la neopromossa Lecce non sara’ facile, come ha detto il tecnico Baroni in conferenza stampa, dovranno essere concentrati fino alla fine, poi il livello iniziare a crescere, co n la gare all’Olimpico contro la Lazio di Sarri, e poi il Liverpool in Champions. Ma a mi avviso queste sono partite che non hai bisogno di prepararle, anche perché il Napoli ha dimostrato a Firenze, è brillante gioca bene ma sa anche soffrire”

Francesco De Luca sulla gara di domani

“Io credo che Spalletti sceglierà Raspadori per la gara contro il Lecce, e comincerà a dare minutaggio al ragazzo che è stato il simbolo, chiaramente di questa buona campagna acquisti fatta dal Napoli,Poi vedremo se nelle ultime di mercato Arriverà anche il sospirato sì Kaylor Navas anche se piu tempo passa e piu’ e complicata la cosa, io pero penso di si che alla fine arrivera’, come domani a mio avviso, vedremo il 4-2-3-1, che e una soluzione sulla quale Spalletti avrebbe voluto lavorare già da tempo, Però era stata fatta una scelta e si doveva aspettare l’arrivo di Raspadori per poter procedere con questo modulo”

Francesco De Luca sul accaduto di Firenze

“Guarda quello che mi imbarazza e non avevo dubbi sull’ intervento del sindaco di Firenze, Nardella, di origini campane esattamente Torre del Greco, quello che mi imbarazza e il silenzio della Fiorentina, per carita’, le scuse possono essere formali, di prammatica, pero sono doverose, come scritto anche stamane, se c’e’ un allenatore, che si chiami Spalletti, Gasperini, oppure Ancelotti, Che viene insultato per tutta la partita, Questo non sta bene, tra l’altro Successo in una città importante e di prestigio come Firenze,Con un imprenditore di grande valore come Commisso, ripeto è veramente sorprendente che la Fiorentina non abbia detto una sola parola rispetto ha fatto accaduto.Detto questo spero che questa persona, dove leggo che addirittura fa l’allenatore di squadre di calcio giovanili ,e proviamo ad immaginare che esempio possa dare a questi ragazzini, Mi auguro che questa persona comunque venga cacciata definitivamente e a vita dagli stadi di calcio, la violenza non è ammessa Anche se si tratta di quella verbale, perché la vera violenza non è solo prendere uno schiaffo, Oppure aste coltelli cinghiate… Ma anche offendere è una violenza una forma che lascia ferite profonde come quelle di Spalletti, Che 5 minuti dopo la fine della partita aveva gli occhi rossi, Ed era giustamente infuriato”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati