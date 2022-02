Francesca Aiello: “Napoli competitivo, ma troppo discontinuo”

Francesca Aiello cura in qualità di amministratrice “Un giorno all’improvviso”, una seguitissima pagina su Facebook. Oltre a condurre, insieme ad Alfonso, la nota trasmissione omonima sul web. Arricchita dalle sigle iniziali e finali di Gennaro De Crescenzo. “Ovviamente abbiamo tratto spunto dal coro ideato dai tifosi del Napoli nella stagione 2015-16. Mi emozionavo ogni volta che lo intonavano allo stadio lo intonavano...”.

Una donna in un ambiente prettamente maschile, talvolta ricco di pregiudizi: “Forse certe volte ho timore di dire delle cose, per paura di essere giudicata in quanto donna che parla di calcio. Ma penso che come in tutte le cose ci debba essere libertà di pensiero e rispetto. Sta di fatto, che la passione per il calcio ed in particolare l’amore per il Napoli lo alimenta ogni giorno che passa...”.

Gestire l’interazione con talmente tanti followers non è affatto semplice. Eppure pagina e gruppo vantano oltre 15000 followers: “Sono una grandissima tifosa del Napoli. Nel febbraio 2016 io e il mio papà abbiamo creato il gruppo e la pagina per condividere emozioni e pensieri, in modo da creare un grande contenitore capace di accomunare quei tifosi che hanno la stessa passione per gli azzurri. L’idea della trasmissione – “Un Giorno all’Improvviso Live” – è nata durante il lockdown, con l’obiettivo di provare a far distrarre per un’oretta e mezza circa tutti i membri del gruppo e della pagina.. Facendoli intervenire; rendendoli partecipi. Sempre nell’ottica di parlare di calcio in maniera seriosa, ma con toni leggeri. Per strappare comunque loro un sorriso in tempo di Covid...”.

Tanti gli ex giocatori del Napoli intervenuti come ospiti, animando la trasmissione: Massimiliano Esposito, Ivano Trotta, Ivan Rizzardi, Massimiliano Favo. E poi giornalisti (Angelo Forgione, Maurizio Zaccone), comici, che hanno reso più leggero il dibattito (Angelo Di Gennaro), attori (Nello Mascia). Senza dimenticare una presenza quasi fissa: “Avevamo spesso da noi anche Hugo Maradona, con cui eravamo veramente tanto tanto amici…”.

Parlare dell’amore per la maglia azzurra a nemmeno ventiquattrore dalla disfatta contro il Barcellona non deve essere semplice. Eppure Francesca Aiello prova a non essere drastica, nel commentare la gara di ieri sera: “Sono una persona ottimista di natura. Credevo alla qualificazione. Ma analizzando bene il rendimento del Napoli di quest’anno, devo riconoscere che la squadra di Spalletti non è mai stata lineare nelle prestazioni, passando dall’essere esaltante e convincente, a situazioni in cui ha deluso non poco. E pensare che vedendo il Barcellona dell’andata, che nella ripresa era imbottito di giovani canterani terribili, avevo pensato tra me e me… peccato che da quest’anno il gol in trasferta non vale doppio!“.

Insomma, lasciare l’Europa League così fa male: “La questione è solo una. Si può perdere con il Barcellona, candidata alla vittoria finale. Ma non in questo modo. Squadra nettamente superiore, quella blaugrana. Dalla loro prestazione si vede che è pratica un calcio senza ombra di dubbio superiore a quello italiano. Ieri era davanti agli occhi di tutti il ritardo del nostro calcio. La squadra di Xavi non ha fatto neanche un errore, diversamente dal Napoli che invece era spaventato, tanto da sbagliare tutto quello che era possibile sbagliare, partendo dal primo gol in contropiede. Superare il turno dopo questa partita, avrebbe dato una forte spinta anche per il campionato. In ogni caso, credo che, nonostante la difficoltà incontrate dagli azzurri, uscire dall’Europa non è sinonimo di ridimensionamento...”.

Accantonata l’avventura Europea, si riparte con la Serie A e la lotta Scudetto che entra nel vivo: “Bisogna innanzitutto recuperare gli infortunati. Questo è un campionato apertissimo; mai come quest’anno, nessuna partita è scontata. Abbiamo gli esempi di Spezia, Verona, Sassuolo e Empoli che contro le prime tre della classe hanno ottenuto clamorose vittorie. Penso che a livello di organico, l’Inter sia superiore a tutte, con una rosa più completa rispetto alle altre contendenti al titolo. Resta comunque l’incognita di Inzaghi. Ricordo che ogni anno la Lazio, soprattutto nel finale di campionato, crollava. D’altra parte, io sono fermamente convinta che il Napoli sia superiore al Milan, quindi possiamo essere speranzosi. Chiaramente, saranno decisive le prossime due partite...”.

Il presente, con la necessità espressa dalla società di raggiungere la Champions, necessariamente si intreccia con il futuro: “La qualificazione alla Champions era l’obiettivo principe della società ad inizio stagione. Penso che sia assolutamente possibile raggiungerla. Difficilmente ci sfuggirà dalle mani, com’è capitato invece lo scorso anno nella partita contro il Verona. di cui ancora tutti parlano nell’ambiente…”.

Il Napoli che verrà potrebbe avere un volto differente da quello attuale: “Posso sembrare scontata, ma vorrei tanto un terzino sinistro, dato che Ghoulam non rinnoverà. Inoltre spero fermamente nell’acquisto definitivo di Anguissa, per quanto mi riguarda, un giocatore straordinario. Nonchè un altro attaccante, capace di affiancare Osimhen o consentirgli di rifiatare. Inoltre, bisognerà sostituire adeguatamente il Capitano. magari con calciatore che, proprio come Insigne, sia spendibile nelle due fasi del gioco. Spero nella riconferma di Koulibaly e Fabian Ruiz. Ho la sensazione che alla fine il nostro Mertens non rinnoverà e non per sua volontà ma perché purtroppo la carta d’identità nel calcio conta molto. Non sempre nel calcio non c’è riconoscenza. Eppure non lo vedrei male il nostro Ciro in società!“.

