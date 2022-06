Framnco Ordine: “De Laurentiis ha intenzione di seguire il Format del Milan”

Franco Ordine, giornalista e opinionista ha rilasciato alcune Dichiarazioni a radio ufficiale del calcio Napoli dichiarando quanto segue

“Secondo me e la conseguenza della delusione del finale di campionato che ha fatto perdere lo scudetto, io avevo pronosticato Inter o Napoli, ed invece è spuntato il Milan, con meriti e con parametri che andrebbero valutati e studiati un po meglio, rispetto ad una Nazione piu’ semplicista. Io credo che De Laurentiis e un ragionamento che comincia a fare, perche se si fanno paragoni su monte ingaggi tra Napoli e Milan, vuol dire che sta studiando un qualcosa dietro le quinte, quali siano i nuovi format che stanno prendendo questa strada.Bisogna fare un ragionamento di questo genere anche sul mercato, io non conosco le richieste né di Ospina, e ne di Mertens, ma capisco perfettamente l’orientamento del Napoli, perche’ ol grande vantaggio di oggi, rispetto alla mentalita’ un po’ retrò, delle squadre italiane, Nel calcio, in europa e nel mondo, ci sono talmente tanti giocatori, che non fai fatica a trovare un buon degno sostituto, bisogna chiaramente avere la dritta giusta, la segnalazione che sia intelligente e precoce rispetto la concorrenza, per poterla battere ed a scegliere quello che fa per te., senza dimenticare un altra caratteristica che sta mettendo in difficolta il calcio italiano. noi ci lamentiamo per i club italiani scelgono gli stranieri, allora se ti avvicini alla Roma per Zaniolo ti chiedono 50 milioni, se ti avvicini al Sassuolo per Scamacca almeno 30 milioni, mi dite perche’ si devono buttare questi soldi, ed invece non andare a prendere un calciatore piu’ funzionale e meno caro?…Deulofeu e’ uin ragazzo molto maturo, che aveva il difetto di voler driblare troppo, ma che sta perdendo, che pero’ ha modificato il ruolo, al Milan giocava sempre a destra, adesso invece fa la seconda punta ad Udine,contropiedista importante, secondo me, come profilo, e molto somigliante a Mertens”

