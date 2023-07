FOTO – Napoli Club Pinerolo: 5° raduno UANM Unione Azzurra Nel Mondo

Ieri 1 Luglio 2023 si è svolto, al Napoli Club Pinerolo, il 5° raduno UANM Unione Azzurra Nel Mondo.

È stato un giorno intenso, coinvolgente e molto emozionante per i colori della nostra amata maglia del “NAPOLI”. Siamo una grande famiglia ed abbiamo trascorso insieme una giornata indimenticabile. Con tutti gli amici dei club UANM siamo andati prima a visitare il museo della cavalleria, fiore all’occhiello della città, poi la marea azzurra ha pacificamente inondato il bel centro storico di Pinerolo.

Il Napoli Club Pinerolo è la casa di tutti i partenopei, siamo lieti, anzi siamo orgogliosi di aver organizzato questo raduno, mettendoci tutto l’impegno possibile per farvi sentire come se foste a casa vostra. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

Auguriamo a tutti che il UANM cresca sempre di più e che ci unisca ancora di più, perché l’amore per il nostro Napoli è inspiegabile ed inarrivabile.

Il Napoli Club Pinerolo ringrazia tutti di aver partecipato e di essere venuti fino qui per stare insieme. Ringraziamo i club che hanno partecipato ma anche quelli che, per motivi diversi, non sono potuti venire.

Il bello di questo grandissimo ed unico gruppo UANM Unione Azzurra Nel Mondo è che quando si sta insieme ci si sente a casa.

Un abbraccio ad ognuno di voi.

Per noi del Napoli Club Pinerolo è stato un giorno veramente indimenticabile.

GRAZIE di cuore.

FORZA SEMPRE NAPOLI e Forza UANM