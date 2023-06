FOTO: il Napoli viene omaggiato con il “Piede di Maradona”

Al termine della sessione di allenamento di oggi Spalletti, il suo staff ed i calciatori del Napoli hanno ricevuto la scultura “Piede di Maradona”.

Presenti Stefano Ceci, incaricato della consegna, ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Ceci ha raccontato: “Qualche calciatore del Napoli mi aveva chiesto come fare per avere il calco del piede di Diego. Risposi che se avessero vinto lo scudetto, avrei fatto questo dono a tutta la squadra. È un omaggio per quanto hanno fatto i ragazzi, mister Spalletti e De Laurentiis”.

Anche il presidente De Laurentiis ha preso parola: “Ringrazio Ceci, un uomo generoso che nel mito del culto di chi è stato unico ed irripetibile nella storia del calcio, ha avuto modo di frequentarlo per 20 anni. Per noi questo premio ha un grande valore simbolico. Sono felice che la squadra lo abbia ricevuto per annoverarlo nei propri ricordi e continuare la carriera da protagonisti”.

