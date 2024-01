Foschi: “Il Napoli deve riprendersi, Mourinho sarebbe ridicolo!”

Rino Foschi, dirigente storico della Serie A a Radiopuntonuovo ha parlato della situazione attuale del Napoli di De Laurentiis e di come la squadra partenopea potrebbe riprendere in mano la stagione. Foschi ha sottolineato come l’idea di José Mourinho sarebbe ridicolo, visto che il mister portoghese non è più quella di una volta.

La squadra di Walter Mazzarri si trova ad un bivio. Vincendo la Supercoppa Italiana, visto che ora è in finale, potrebbe raddrizzare una stagione iniziata male. Mentre se il primo trofeo in palio dell’anno dovesse sfuggirgli dalle mani, anche l’attuale allenatore degli azzurri potrebbe essere in bilico e non arrivare a giugno.

Foschi sottolinea come è la testa da recuperare nei giocatori, ed il Napoli in questo momento deve tornare sui livelli dello scorso anno. I Campioni d’Italia dove riuscire a rendere chiare le idee, visto che attualmente c’è solo tanta confusione:

“Mercato o non mercato, il Napoli deve recuperare la testa e lo spirito di un gruppo che è stato importante lo scorso anno. C’è stata tanta confusione dall’estate in poi, dentro e fuori dal campo. Ora bisogna tornare seri, il Napoli aveva la rosa per lottare per lo Scudetto. Qualcuno deve assumersi le proprie responsabilità, perché gli errori sono chiari a tutti. Operare a gennaio per ricostruire è quasi impossibile, perché servono tanti soldi per convincere club e calciatori a cambiare a stagione in corsa. Piuttosto, punterei a ricostruire il gruppo formidabile dello scorso anno”.

Infine, Rino Foschi, ha voluto dire la sua sia sul mercato, che su un possibile arrivo di Mourinho dopo l’esonero dalla Roma:

“De Laurentiis ha più meriti che demeriti, ma si è accomodato fin troppo sul risultato. Quest’anno in estate non potranno essere più commessi errori, altrimenti si rovinerà tutto irrimediabilmente. Mourinho? Se dicessi quello che penso, lasciamo stare… Ditemi che senso ha ormai Mourinho in Italia?! Non è ancora finita?! Mourinho al Napoli, ma dai… In Italia abbiamo allenatori 70-80 volte migliori di lui. Sarebbe una cosa ridicola! De Laurentiis non ci cascherà, statene certi”.

