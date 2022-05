Forum CdS: “Il VAR a chiamata?…Altro che tempo effettivo!”

Il direttore dello Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, stamane, con il Forum organizzato per capire come sta il nostro calcio, ha posto il quesito sulla Var, ai tanti illustri ospiti del mondo sportivo italiano

Partendo dal concetto, che si sono fatte battaglie, da guerre puniche, affinche’ il calcio usufruisse della moviola in campo, dirigenti, Allenatori, calciatori, tutti con voce univoca, a chiederne l’uso celere della macchina televisiva, per far si che gli arbitri sbagliassero’ meno, e ci fosse piu’ regolarita’ durante le gare.

E cio’ che risalta piu’ all’ occhio, e che le cose sembravano anche funzionare per un certo periodo, ricordiamo che la Var viene introdotta in Italia nell’Agosto 2017, la gara e’ Juventus-Cagliari, rigore dato al Cagliari non visto da Maresca, Fallo di Alex Sandro su Cop, Valeri (AL VAR) lo segnala, Maresca rivede allo schermo l’episodio incriminato, e concede il rigore ai Sardi. Se puo’ far piacere, erano trentuno partite che nessuno fischiava un rigore contro la Juve allo Stadium!

Ma poi, come e’ solito nel nostro paese, fatta la legge…trovato l’inganno! In pratica, il VAR(Video Assistant Referee) che dovrebbe essere un aiuto per l’arbitro., grazie anche alla mediocrita’ della classe arbitrale, ed alla presenza al video, di gente distratta che vede il mare, si sta pian piano mutando in una serie di polemiche.

Ed ecco il caro vecchio uovo di colombo, cioe’ la novita’ che si vorrebbe introdurre in tutta EUROPA, trattasi di Var a chiamata, e qui nasce la domanda, via whats’app? Via Messanger? Previo sonorizzatore vicino alle panchine? Oppure chiamare il 1240 che risponde la sala Var direttamente? Senza dimenticare il vecchio e caro megafono, che funziona sempre!

Ma voi c’e’ lo vedete un allenatore che non chiamerebbe il VAR in ogni dove in area di rigore? Ci sono dei limiti secondo voi? Io credo che il limite , per il calcio, si sia superato gia’ da tempo. Ma essendo la terza azienda Nazionale per ricchezza verso l’economia, va tutto bene.

Il calcio e ormai un’ industri, e chiunque si svegli la mattina, deve cambiare affinche’ la cosa giri verso il lucrare personale, nulla-quaestio, pero’ non si puo’ piu’ chiamare Sport, perche’ alla base non ci sono piu’ regole , ma solo baggianate!

Per tanto, e concludo, a coloro i quali sono intervenutiper cambiare il calcio, lascino perdere, ci ha gia’ pensato chi c’e’ dentro, altro che fondi Arabi oppure Americani, il calcio doveva esser salvato, ma la Var , che non si sa chi controlla i controllori, ha dato rigore, e questo gol potrebbe definitvamente affondare quello che era il gioco piu’ bello del Mondo

