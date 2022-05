Forum CdS: “il Tempo effettivo? Una regola da equiparare”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, stamane, con il Forum organizzato per capire come sta il calcio, ha posto alcuni quesiti ai presenti dirigenti e tecnici del pallone. Il piu’ “Gettonato? ” il Tempo Effettivo.

Il Parere degli interpellati sul quesito posto e unanime, la regola va rivista perche’ troppe le perdite di tempo. Tutto giusto, pero’ anche qui mi sorge il dubbio, quante volte in una gara di calcio, l’arbitro ammonisce per perdita di tempo? E se un arbito fischia un fallo, com’e’ che ci sono sempre dei semi cerchi attorno a lui, molto spesso minacciosi, quindi lesivi al famoso tempo effettivo?

Oltreche’ non dimenticare, i tanti Stuntman, che ad Holliwood sarebbero da Oscar, che rubano tempo senza esser stati sfiorati, una volta “Rianimati” non vengono allontanati dal terreno di gioco definitivamente?

O come molti portieri, che per fare un rinvio da fondo campo, fanno prima una lampada alogena, e poi finalmente riprendono il gioco? Anche qui, il famoso Tempo Effettivo che in primis i direttore di gara dovrebbe preservare, viene ridotto quasi al lumicino.

Come migliorarlo? Molto semplice, dare la cultura della vera sportivita‘, e chiaro che non si avranno mai 90 minuti effettivi, ma almeno 70/80 si possono ottenere, dipende sempre da chi va in campo e come si comporta, avendo rispetto della prima regola di ogni sportivo, il Rispetto!

In pratica, se davvero si e’ intenzionati a cambiare la regola e renderla efficace, si deve annientare il Falso/Tempo, e non con Time-Out ,o quant’ altro, ma con l’arbitro che deve adoperare di piu’ l’autorita‘, in particolare con le big!, che ha in campo, ammonire all’ inverosimile finche non finisce lo scempio degli Stuntmen del calcio, e dei perditempo, otreche’ le societa’ che gli decurtassero l’ingaggio!

…in aggiornamento

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati