Formisano: “Il calendario del Napoli vuole sensibilizzare contro ogni conflitto”

Alessandro Formisano, Head of Operations, Marketing and Sales della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del lancio del calendario 2023 azzurro.

Calendario Napoli 2023, le parole di Formisano

“Il calcio guarda sempre di più oltre il campo da gioco, e noi lo facciamo anche col Calendario da oltre 15 anni. La SSC Napoli parla alle persone di ogni genere, età e nazione. Intende comunicare rispetto, solidarietà ed agonismo. Pertanto, in un periodo ancora macchiato da atti di guerra e violenza, il messaggio che vogliamo lanciare con il Calendario 2023 è quello di sensibilizzare l’attenzione contro ogni forma di conflitto che danneggia l’umanità. In copertina campeggia la scritta Pace! Come un’esortazione verso un cambiamento dei comportamenti caratterizzati da responsabilità sociale, per un mondo più rispettoso e pacifico. I nostri partner hanno subito colto il valore e la portata del progetto affiancandoci e dimostrando una forte sensibilità al tema”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati