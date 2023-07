Folorunsho, da esubero e pezzo pregiato: lo vogliono in A

Comincia a delinearsi anche il mercato in uscita del Napoli. Non a caso, in queste ore, gli azzurri stanno intensificando i contatti con l’Empoli e Verona, entrambe interessate a Michael Folorunsho, appena rientrato in prestito dal Bari.

Con i “galletti”, lo scorso anno, il centrocampista (classe ’98) ha totalizzando 30 presenze, dimostrando pure una discreta vena in fase di finalizzazione: 8 infatti le reti messe a segno nel campionato cadetto.

Ovviamente, prima di valutare qualsiasi trasferimento, la strategia della società partenopea è quella di prolungargli il contratto fino al 30 giugno 2027. E solo dopo, favorirne il passaggio ad una squadra di Serie A che gli garantisca di giocare con una certa continuità.

