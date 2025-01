Folorunsho a un passo dalla Fiorentina, saluta anche Zerbin

Anno nuovo, stesso Napoli o quasi. Chi si aspetta dal 2025 degli azzurri una scintilla in grado di accendere i sogni dei tifosi, facendoli brillare talmente tanto, da poter immaginare addirittura qualcosa di ben più ambizioso del piazzamento Champions, forse non è consapevole del ginepraio che diventa il mercato nella sessione invernale. Indubbio che il diesse Manna farà qualcosina per integrare l’organico. Ipotizzabile, infatti, la partenza di Zerbin e Folorunsho, ai margini del progetto tattico sviluppato finora da Conte. A quel punto, bisognerà ripristinare numericamente il gruppo, mantenendolo al contempo assai competitivo. Salvo improbabili colpi di scena, appare pretestuoso immaginare di poter concludere affari straordinari. Invece, non incappare in abbagli clamorosi sarebbe sinonimo di successo. Ma procediamo con ordine…

Folorunsho per sostituire Bove

Michael Folorunsho piace non poco alla Fiorentina. Del resto, la Viola aveva pensato al centrocampista anche in estate. Adesso è tornata prepotentemente alla carica, visto che lo stop forzato di Bove ha aperto una lacuna in rosa. Stabilita la formula – prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni, da versare a fine stagione -, pare che rimangano da limare gli ultimi dettagli relativi alle modalità di pagamento. Oltre alla tempistica: la trattativa dovrebbe chiudersi entro l’Epifania, considerando che il 4 gennaio al Franchi si giocherà proprio Fiorentina-Napoli.

Piccola nota a margine: un eventuale interessamento della squadra partenopea per Cristiano Biraghi sarebbe slegato dall’operazione Folorunsho. Ovviamente, ipotesi da vagliare solo a patto che Spinazzola cambi aria, accettando di trasferirsi sulle sponde dell’Arno. Uno scambio con l’ex capitano dei gigliati, finito in disgrazia con Palladino in panchina, che però al momento stenta a decollare.

Zerbin presto sulle calli

Pure Alessio Zerbin ha fatto il Capodanno con la valigia sul letto: il Venezia ha superato la concorrenza di Empoli e Lecce per l’eclettico esterno, in grado di muoversi su entrambe le fasce, adattandosi efficacemente sia in contesti che prevedono la difesa a tre ed i laterali a tutta fascia. Nonché in sistemi più tradizionali, occupando posizioni più avanzate. Titolare di un contratto col Napoli in scadenza 2028, sbarca in laguna in prestito con diritto di riscatto. Da ratificare già domani, giorno dell’apertura ufficiale del mercato “di riparazione”.

Insomma, si profila uno scenario dove gli azzurri non hanno particolari esigenze. Valutando in caso di uscite soluzioni alternative. Magari sfruttando gli uomini a disposizione. Spinazzola resta un jolly prezioso, spendibile come cambio di Olivera e Di Lorenzo. Inoltre, Conte non ha fatto mistero di voler concedere maggiori opportunità a Raspadori, allargandone le competenze, così da permettergli di essere funzionale anche nello slot di mezzala offensiva. Tra l’altro, una conversione che teoricamente apre ulteriori spazi nelle rotazioni a Ngonge.

