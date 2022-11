Focus-Qatar. I Giapponesi insegnano Civiltà

Il Qatar è un’opportunità. L’unico modo vero per poter abbattere muri è costruire ponti.

Bisogna fare. Andare sul posto, rimboccarsi le maniche e fare. Le chiacchiere stanno a zero. In un Paese dove la libertà di stampa è praticamente ridotta alla censura, i social in questo caso ed i giornali on line, possono far miracoli.

Focus del giorno live from Qatar è il Giappone e la sua lezione di civiltà.

Alla fine della partita inaugurale di Doha, Qatar – Ecuador, gli spettatori giapponesi hanno dato davvero una grande prova di civiltà, educazione ed esempio di grandezza.

Prima di lasciare lo stadio, tutti, proprio tutti, uomini, donne e bambini, hanno ripulito gli spalti dove erano seduti. Carte, lattine, bandiere, immondizie varie in bustoni da portare in discarica.

Loro semplicemente seri, puliti, educati, giapponesi, noi allibiti, stupiti, meravigliati.

Per loro normalità per noi fantasia assurda.

C’è tanto da imparare dal Sol levante.

Gesti, insegnamenti, atti di semplice ma altissima civiltà.

Ecco, a questo serve il mondiale ed il calcio.

A far conoscere angoli del mondo, costumi, usi, civiltà ed educazioni.

MELTING POT.

Il Qatar è un’opportunità.

