Focus-Qatar. I Diritti delle Donne

Prosegue giorno dopo giorno la nostra modesta analisi socio pedagogica del mondiale in Qatar.

Dopo aver trattato la condizione critica e medioevale dei Lavoratori del deserto, oggi, affrontiamo il tema dei DIRITTI delle DONNE in Qatar.

La fonte da cui traiamo le notizie che proviamo a relazionare ci arrivano dal sito ufficiale di Amnesty international.

Si continua a parlare di diritti, a denunciane la mancanza, accendere riflettori per proporre una opportuna riflessione.

Il Qatar è un’opportunità abbiamo detto e non solo per gli amanti del calcio.

La condizione della Donna Qatariota, se “paragonata” a quella europea, è da definirsi arcaica.

Vige ancora nel 2022 il sistema del tutore. Un maschio di casa, solitamente il padre ma anche gli altri membri maschi della famiglia, esercitano un notevole potere sulla giovane donna.

Sposarsi, studiare cosa si preferisce o all’estero, lavorare nell’amministrazione pubblica o viaggiare, sono tutte cose che hanno bisogno di permesso.

Si chiede, magari si prega, difficilmente si ottiene.

Il divorzio praticamente non esiste e non è consentito. Nei rarissimi casi in cui una donna è tanto forte da combattere per la sua libertà, il diritto civile, spesso le si ripercuote contro. Le condizioni socio economiche di una donna divorziata sono ancora più al limite.

Emarginazione detta onestamente.

Ci ricorda passi biblici di un’era “geologica”.

Il Qatar può essere un’occasione di crescita?

Si, può esserlo.

Deve esserlo.

Può garantire a noi la possibilità di riflettere, pensare, vedere la nostra infinita fortuna e dar a loro la forza di sentirsi meno soli.

La Democrazia che riteniamo spesse volte un dato oggettivo e conseguito per natura, in alcune parti del mondo è un privilegio. Un dono.

Il calcio se vuole può dare Speranza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati