Focolari: “Le Asl vanno rispettate, la Lega poteva lavorare meglio”

In diretta a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Furio Focolari, giornalista, soffermandosi sulle ASL ed il protocollo.

“Le Asl vanno rispettate, ma la Lega poteva lavorare meglio per il protocollo”

“Io non mi sento di criticare chi comunque pensa alla salvaguardia della nostra salute. Mi rifiuto di pensare che ci sia un’Asl che pensa al risultato sportivo. Le ASL vanno rispettate. La mia critica va alla lega, c’è un protocollo. Andavano fatte meglio le cose, ma non mi sento di prendermela con la ASL. 3.0 a tavolino? In questi giorni ho già detto che la Lazio avrebbe fatto più bella figura se non avesse fatto ricorso. Per me le partite le devi giocare sul campo. Se le vinci ti stringo la mano. Roma? Quando la partita è stata messa in quella data era perché quello era l’unico slot possibile, perché tutti credevano che la Juventus andasse avanti“.

“Roma Napoli? Non si vedevano tre trasferte di fila dagli anni’ 50, ma capisco i giallorossi”

“Quella partita avrebbe costretto il Napoli a giocare tre volte consecutive in trasferta. Era dagli anni’50 che una squadra non giocava tre trasferte di fila. Se la vedi dalla parte della Roma, resti sorpreso, anche perché la trasferta in Ucraina era stancante. Io credo che il Napoli dovrà approfittare di questa Roma. Credo che la Roma e il Milan non abbiano la possibilità di vincere le prossime partite. Gattuso è uno stratega e sa che se l’aspetti, puoi fargli male. Contro il Milan ho visto un gran bel Napoli. È una grande occasione per il Napoli“.