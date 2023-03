Focolari: Kim è sostituibile i fenomeni no.

Quest’oggi all’interno della trasmissione Sport & News, di Radio Radio, si è parlato della questione Kim Min-Jae. In previsione futura, il sud coreano ha una clausola rescissoria, in una finestra di 15 giorni del mese di Luglio, valida però, solo per l’estero. Il Napoli vuole alzare la clausola, previo un ritocco dell’attuale ingaggio. Su questo si è espresso, l’ex giornalista Rai, Furio Focolari:

“Di fronte ad un’offerta da 60 milioni di euro, il Napoli lo dovrebbe cedere. Kim è sostituibile i fenomeni no. Sta facendo una grandissima stagione, ma con 60 milioni, Giuntoli è capace di trovare un altro grande difensore. Quelli difficili da rimpiazzare sono i Kvaratskhelia, gli Osimhen, i fenomeni del Napoli. È più difficile trovare attaccanti forti nel mondo, che difensori”

Da questo punto di vista l’osservazione è corretta, il difensore dal canto suo, smentisce i suoi agenti, facendo filtrare il messaggio di voler restare a Napoli. Lo sfogo però delle ultime ore, da parte del calciatore, lascia credere ad un momento, quanto meno stressante per lui, non certo abituato ad essere al centro, di tutte queste voci. Sono arrivate le scuse, via social da parte sua, ma il comportamento, di un ragazzo sempre così pacato, lascia qualche dubbio. Sembra però che il suo sfogo fosse più diretto al CT coreano, che non gli ha risparmiato

nemmeno un minuto, per due amichevoli di poco valore. Su Instagram il suo messaggio: Mi dispiace, le mia parole sono state travisate. Mi dispiace se ho ferito qualcuno. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale, non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente. Sono crollato mentalmente, chiedo scusa ai tifosi, devono sostenerci.

Questa la ragione del suo sfogo, probabilmente, poteva essere lasciato a riposo in quest’occasione. Soprattutto per la difficoltà logistica di raggiungere la Corea, il fuso orario, la volontà del ragazzo di non lasciare Napoli in questo momento. Un sintomo di grande attaccamento alla squadra e alla città. I suoi agenti, però, vogliono cavalcare il momento, al di là della smentita del PSG, circa un interessamento sul centrale partenopeo, non è mistero che sia dalla Francia, che dalla Premier, si possono strappare contratti importanti per Min-Jae. Questo per i suoi agenti significa incassi elevati sulle provvigioni, da qui le continue voci di mercato, sul numero 3 azzurro. Questo anche il motivo che ha portato al crollo di Kim, con i giornalisti coreani. Come ribadito, dallo stesso calciatore, ora vuole restare concentrato solo sul Napoli, per un finale di stagione, in cui il suo apporto sarà determinante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati