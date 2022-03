Florenzi: “Il Napoli? Da temere il gioco, c’e’ l’ impronta data da Spalletti.”

Alessandro Florenzi, difensore del Milan e della Nazionale, ha rilasciato, al termine della semifinale di Coppa Italia Milan-Inter, terminata con il punteggio di 0 a 0, alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, anche in prospettiva verso la gara di Domenica sera al Maradona, scontro che puo’ valere lo scudetto, contro il Napoli. Ecco uno stralcio delle parole del difensore del Milan:

“Il livello di crescita è costante, abbiamo qualche rammarico per il primo tempo, nel secondo ci è mancato il guizzo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera e portarlo a Napoli, in una partita importante“.

Che significa per Florenzi questo risultato in ottica futura?

“Per me non deve cambiare niente, devo dare tutto quello che ho in allenamento e in partita. Siamo tanti giocatori bravi, remiamo tutti dalla stessa parte ed è la cosa più importante. Del Napoli dobbiamo temere il loro gioco e l’impronta data da Spalletti. Lui sa cosa penso di cosa ha portato nelle sue varie squadre“.

