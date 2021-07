Fiume in piena Spalletti, su moduli e giocatori non transige: “Dovremo essere bravi a fare un pò tutto…”

E’ innegabile che la parte più gustosa della conferenza stampa con cui Luciano Spalletti s’è presentato a tifosi e media napoletani sia stata quella in cui l’allenatore toscano ha approfondito temi dal sapore marcatamente tecnico-tattico, toccando argomenti strettamente connessi al sistema di gioco che vorrà adottare per gli azzurri.

“Bisogna rendersi conto delle potenzialità a disposizione. Far somigliare il comportamento della squadra alle doti dei calciatori. L’essenziale è non tirare a campare. Conta la qualità, che fa la differenza. Il 4-2-3-1 è la base. Poi si modella con il possesso palla. I due mediani, con i due centrali formano un quadrato abbastanza scontato. Di Lorenzo in Nazionale spesso fa il terzo centrale, mentre si alza il terzino sinistro. Quasi tutti, negli ultimi tempi, vanno alla ricerca dello spazio in ampiezza, sulla trequarti. Da lì puoi pensare pure alla difesa a tre. In Italia siamo sempre stati attenti ad avere più uomini in costruzione. Non più giocatori in zona trequarti, sopra la palla. L‘Atalanta ci ha insegnato, ha un progetto bello chiaro e dobbiamo farle i complimenti. Quando si parlava di avere più uomini in fase difensiva nel momento in cui si perdeva palla, loro parlavano di avere più uomini per recuperarla più avanti...”.

Spalletti comincia a illustrare le sue idee, i principi di gioco che cercherà di instradare nel gruppo. Una filosofia abbastanza chiara. Almeno teoricamente. “Dovremo essere bravi a fare un pò tutto. Momenti in cui mettersi davanti alla linea difensiva e fare blocco. E’ chiaro che bisogna farlo a livello di squadra. Non in modo disunito e sbrindellato in giro per il campo. Essere tutti in trenta metri. Riuscire a pressare aggressivi, con cattiveria. La partita è uno spazio di tempo, che va riempito di cose…“.

Passando poi a fare qualche considerazione su alcuni tra i principali protagonisti del “suo” Napoli. Impegnati agli Europei, oppure semplicemente ancora in vacanza. Pronti a rispondere alla convocazione di Lucianone, per cominciare una nuova avventura calcistica. “Lozano m’ha buttato fuori dalla Champions League con l’Inter. Fu una delle sue accelerazioni a crearci problemi. Lui o Insigne falso nueve? Può essere una soluzione importante, negli spazi stretti. Poi è chiaro che dipenderà dall’avversario. Bisogna essere bravi nello stretto. Le squadre che giocheranno contro di noi ci daranno pochi spazi…“.

A proposito di spazi. E’ innegabile che Osimhen si esalati quando può sviluppare il suo calcio, fatto di lunghe corse ad attaccare la linea difensiva avversaria. Spalletti si sofferma sulle prospettive del centravanti nigeriano. Pronosticandogli ampi margini di crescita. “Victor è uno che attacca la profondità. Copre quegli spazi e quei metri per non lasciarli agli altri. Sa far gol. Si danna per la squadra. Ora va di moda pressare il portiere, con i difensori sulla linea laterale. Sa quello che deve fare. E’ un attaccante forte. Come Mertens e Petagna. Ci vorranno tutti per arrivare in fondo...”.

Capitolo portiere. Con il tecnico di Certaldo in cabina di comando, viene accantonata la rotazione tra gli estremi difensori, retaggio privilegiato della precedente gestione. Adesso non si discute: Alex Meret è il titolare. Almeno nelle gerarchie di partenza. Poi sarà sempre il campo a determinare l’effettivo minutaggio. “Lui ed Ospina sono due grandi portieri. Siamo contenti di avere due portieri di questo livello, due nazionali. Ci sarà bisogno di gestire molte partite e lo stress. Si ha bisogno di venti giocatori forti più tre portieri. Averne due di grande livello è un vantaggio...”.

Ma per proiettarsi nel futuro, prima di ogni altra cosa, è doveroso fare un passaggio sul recente passato. Chiudere metaforicamente la porta della mancata qualificazione alla Champions, affichè non ci siano strascichi sulla prossima stagione. “Gattuso ha fatto un lavoro splendido. Lo conosco bene e so qual’è il suo credo calcistico. E’ passionale, ci mette sentimento. Ogni volta che l’ho affrontato, ho visto un allenatore che sa fare il suo mestiere. Alla fine è mancato un risultato. I ragazzi hanno vinto tante partite, fatto grandi cose nel girone di ritorno. Ci sono momenti in cui si trovano squadre che hanno meno da dire. Altre che non hanno da dire niente e poi fanno grandi partite...”.

Finalino dedicato al mercato. Con sarcasmo ed ironia, Spalletti svicola dalle domande più indigeste. Lasciando comunque intendere quali siano le sue reali intenzioni. “Emerson Palmieri mi piacerebbe? Non posso rispondere. Ma è possibile che l’abbia sentito. Un piano B se partissero Koulibaly, Fabiàn Ruiz o Insigne? terrei volentieri con me i giocatori attuali. Poi ci sono altre valutazioni da fare. Ora è il tempo di Giuntoli. E’ lui a fare il mercato. Lo conosco molto bene. E’ delle mie parti e nel linguaggio mi è più facile!“.

