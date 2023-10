Fischer : Il Napoli non è in difficoltà.

L’allenatore dell’ Union Berlino in conferenza stampa, presenta la partita contro il Napoli:

“Un momento complicato per noi, fortunatamente dopo la sconfitta, abbiamo subito la possibilità di rifarci. Non sarà semplice, affrontiamo i campioni d’Italia, ultimamente ci manca fiducia, ma faremo il massimo per vincere”

Fischer parla poi della situazione infortunati:

“Ci sono Juranovic e Roussillon sicuramente fuori, Gosens si è allenato a parte, può giocare”

Anche il suo collega Garcia, sta attraversando delle difficoltà, ma per il tecnico dell’ Union, il Napoli sta bene:

“Non so se il Napoli è in crisi. Io l’ho seguito è a 5 punti dalla prima in classifica, delle ultime 4 ne ha vinte tre, quindi non credo sia in difficoltà. Anche loro avranno assenze, Osimhen ed un centrale di difesa. Il Napoli è forte sugli esterni, con Kvaratskhelia e Politano, forti nell’ uno contro uno, aggiungo anche Lobotka, il metronomo di centrocampo. Garcia non lo conosco molto bene, ma ultimamente ho seguito molto il Napoli”

Nonostante le sconfitte subite, la società tedesca ha ribadito la fiducia al tecnico, che non ha mai pensato di dimettersi:

“La fiducia fa piacere sentirla, in passato abbiamo ottenuto successi, ora le difficoltà vanno superate. Ora non penso al futuro, penso solo al Napoli, come metterlo in difficoltà, la squadra è con me”

Il momento no dell’Union Berlino, coincide con il mancato inserimento di Bonucci e Gosens, ci si aspettava di più. Per Fischer il problema è collettivo:

“Non sono soddisfatto della situazione in generale. Se parliamo di integrazione, Bonucci è partito subito titolare, da leader. Gosens può fare di più”

Non prevede marcature particolari, sugli uomini partenopei, più pericolosi:

“Sarebbe un errore concentrarsi solo su un giocatore. Loro sono talmente forti, che sarebbe sbagliato. Basti pensare a Kvaratskhelia, Politano, Raspadori e Simeone. Abbiamo parlato molto di loro in allenamento, si difende in compattezza, per evitare che la palla l’abbiano loro”

Idee chiare per Fischer, che ha studiato molto gli azzurri, non vuole lasciare nulla al caso.

Il Napoli è avvisato, non troverà un avversario dimesso, ma pronto al riscatto.

