Fiorentina-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Nella corsa alla qualificazione in Champions, il Napoli è padrone del suo destino. Non è più tempo di fare calcoli o guardare in casa d’altri. Alla luce dei risultati della concorrenza, il posto nella prossima Coppa dalle Grandi Orecchie gli azzurri dovranno necessariamente conquistarselo con le proprie forze, facendo bottino pieno al Franchi.

Dal canto suo, la Fiorentina, scossa dalla velenosa polemica innescata dalla conferenza stampa del patron, dovrà tentare di isolarsi, pensando esclusivamente al campo e non alle velenose accuse complottiste mosse da Rocco Commisso alla quasi totalità della stampa nazionale e locale.

Tra l’altro, il pari di Cagliari ha regalato la salvezza alla Viola. Così, Iachini, consapevole di essere ormai ai saluti, messo alla porta dalle parole del suo stesso presidente, vorrà finire la stagione e salutare nel miglior modo possibile.

QUI FIORENTINA

Nella Fiorentina, attesi accertamenti per l’infortunato Dragowski. Qualora non recuperasse, è pronto Terracciano.

Il terzetto difensivo sarà composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Supportati sulle corsie esterne da Venuti e Biraghi, al momento leggermente in vantaggio su Igor.

A centrocampo Pulgar può rifiatare, possibile chance per Castrovilli, con Amrabat e Bonaventura.

In attacco, Ribery e Vlahovic. Tuttavia, non bisogna trascurare le parole di Iachini, che nella consueta conferenza stampa prepartita, a precisa domanda su Callejon, ha risposto: “In queste ultime partite, se c’è la possibilità, vorrei lasciare spazio a chi ne ha avuto un po’ meno in questa stagione…”.

QUI NAPOLI

Solito ballottaggio tra i pali per Gennaro Gattuso. La turnazione dei portieri, introdotta da Ringhio sin dal primo giorno in cui si accomodò sulla panchina degli azzurri, prosegue anche in questo finale di stagione. Tra Meret ed Ospina pare che il tecnico voglia continuare a favorire l’Airone, con il colombiano ancora destinato a fare da spettatore non pagante.

La linea difensiva, invece, dovrebbe essere la stessa schierata con l’Udinese. Del resto, la scelta è quasi obbligata, alla luce della contemporanea indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic. Pertanto, giocheranno Manolas e Rrahmani centrali. Mentre i terzini saranno Di Lorenzo ed Hysaj.

In mediana, torna Demme in coppia con Fabiàn Ruiz. In avanti, certi di una maglia da titolare, tre offensive players su quattro: Insigne, Zielinski, Osimhen partiranno dal primo minuto. L’unico dubbio è quello tra Politano e Lozano, con il messicano apparentemente favorito.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-1-1): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Iachini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabiàn Ruiz, Demme; Lozano, Zielinksi, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

