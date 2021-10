Fiorentina-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La Fiorentina vuole proseguire a stupire, e confermare l’impressione suscitata negli addetti ai lavori in questo scorcio iniziale di stagione. Ovvero, essere la rivelazione del campionato, e continuare a nutrire ambiziosi sogni d’Europa. Così, al cospetto della capolista, la Viola dovrebbe approcciarsi al match con il solito atteggiamento propositivo.

L’intenzione è chiara, dunque: mettere pressione al Napoli da subito, essere aggressività e cercare di imporre il gioco.

Dal canto suo, per la squadra partenopea sarà un test probante dopo la sconfitta di Europa League, per comprendere se le amnesie tecniche e mentali palesate contro i russi siano state null’altro che il frutto di un approccio sbagliato all’impegno infrasettimanale.

Qui Fiorentina

Con Vincenzo Italiano le scelte di formazione non sono mai scontate. Al momento, l’attacco il reparto che vede meno incertezza, con il trio Callejon-Vlahovic-Gonzalez sicuro (o quasi) del posto fisso. Anche se Riccardo Sottil potrebbe insidiare fino all’ultimo lo spagnolo.

Ovviamente, per José Maria Callejon non sarà soltanto una sfida d’alta classifica. Lo spagnolo, ormai punto di forza del tridente viola, sfida il suo passato – 349 presenze e 82 gol in maglia azzurra -, con la chiara intenzione di confermare il suo momento di forma smagliante.

Con una evidente voglia di riscattarsi, torna Gonzalez dopo la squalifica, frutto dell’ingenuità commessa contro l’Inter: un doppio giallo evitabilissimo.

Eventuali ballottaggi, tuttavia, riguardano il centrale che dovrà affiancare Milenkovic. Pare che l’allenatore dei gigliati stia pensando pure ad un’altra opzione. Cioè, operare una mini turnazione e concedere una chance da titolare a Igor.

Dubbi pure sul centrocampista da mettere davanti alla difesa. Contro i partenopei potrebbe giocare Pulgar, assente dalla trasferta vittoriosa di Genova. In maniera tale che Torreira, dopo due consecutive da titolare, possa tirare un pochino il fiato.

Castrovilli aggiunge altre due settimane di stop per il trauma toracico subito a Genova, e tornerà quindi a disposizione solamente dopo la sosta.

Qui Napoli

Luciano Spalletti dovrebbe presentare al Franchi la formazione migliore, dopo che contro lo Spartak Mosca ha scelto di distribuire il minutaggio, lasciando inizialmente in panchina Ospina, Rrahmani, Anguissa e Osimhen.

Probabile che oggi pomeriggio, invece, l’allenatore di Certaldo faccia una scelta diversa. Affidando innanzitutto le chiavi della porta a Ospina.

Davanti al colombiano, la tradizionale linea a quattro: Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Con Rrahmani al posto di Manolas, al fianco di Koulibaly.

A centrocampo, il consueto terzetto fatto di sostanza, fantasia e qualità: Anguissa–Fabiàn Ruiz–Zielinski.

Là davanti, Lozano per Politano. A completare il tridente, i soliti Insigne e Osimhen.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

