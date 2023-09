“Finisce l’effetto Spalletti e comincia l’effetto Garcia…” Distrugge completamente tecnico e presidente Del Napoli

Prima sconfitta del Napoli in campionato e prime polemiche su Garcia e i suoi ragazzi. Questo il pezzo di Giancarlo Padovan su calciomercato.com:

“Finisce l’effetto Spalletti, comincia l’effetto Garcia. L’allenatore che l’astuto De Laurentiis – uno che crede di avere inventato il calcio perché ha vinto uno scudetto grazie a Luciano e a Giuntoli, anche se ovviamente tutti li disconoscono – è andato a raccattare ai margini dell’Arabia Saudita, dove si era trasferito per svernare e ricevere una sorta di pensione anticipata”.

“Ora Rrahmani senza Kim è un pesce fuor d’acqua (non sa tener la linea), Juan Jesus, invece, è un ex giocatore, ma nessuno lo ha detto a De Laurentiis che, infatti, ha preso Natan, panchinato da Garcia. Arroganza, presunzione, velleità. Il Napoli oggi è tutto il suo presidente e l’ineffabile allenatore, la squadra suona lo spartito di Spalletti, ma lui non c’è più e quando qualcosa si inceppa nessuno interviene. Ci voleva calma e non frenesia, non ha avuto senso togliere Kvaratskhelia per inserire il modesto Raspadori. Riempire la squadra di attaccanti (Simeone per Zielinski) ha dimostrato l’approssimazione strategica. Così, mentre la Lazio, prepotentemente ritrovava se stessa, il Napoli è sparito. Non ha perso lo scudetto, ma il filo del gioco. Se va sui nervi sembra una squadra come tante. Invece è sempre la più forte, tranne che in panchina (chiaro il riferimento a Rudi Garcia, mister degli azzurri)“. ha aggiunto Padovan.

