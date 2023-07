Finalmente e’ tornato. Dimaro abbraccia il suo Cholito!

A Dimaro stanno arrivando alla spicciolata tutti i Nazionali del Napoli. Oggi pomeriggio è toccato ad uno dei giocatori più amati della piazza partenopea, il Cholito Giovanni Simeone che con i suoi gol super decisivi, ha regalato punti di platino alla squadra di Luciano Spalletti per la conquista del titolo di Campione d’Italia. Il Napoli lo ha riscattato come era noto da tempo, dall’Hellas Verona. Il club, prima di tutto ha voluto gratificare il ragazzo per l’ottima annata e poi ha esercitato l’opzione.

Dopo Anguissa ieri, oggi è toccato a Giovanni Simeone. Il ragazzo è stato accolto dall’ovazione del pubblico sugli spalti del campo di Carciato, poi si è subito trattenuto con Rudi Garcia per un colloquio durate più di qualche minuto con il nuovo allenatore, che ha preso le redini della squadra azzurra dopo l’addio di fine stagione con il mister toscano Luciano Spalletti.

Una nuova avventura è pronta ad iniziare ed il Cholito è pronto a prendersi con ardore di nuovo la scena.

