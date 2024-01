Finale Supercoppa: Inter favorita? Mazzarri prepara la sorpresa!

Finale Supercoppa a Riyadh, alle 20 ora italiana, si sfideranno la squadra Campione d’ Italia (Il Napoli) e la vincitrice della scorsa Coppa Italia (Inter) per l’assegnazione del trofeo iridato

Alla fine del famoso Finale Fuor Arabo, il fato ha ristabilito l’ordine reale della manifestazione, che ha sempre visto affrontarsi la vincente del titolo Nazionale, contro la vincente della coppa Nazionale, mentre., per renderla più remunerativa, quest’ anno si è scelto la location desertica, tale sono state le presenze nello stadio di Riyadh, in assenza dei supporters italiani delle due squadre, non presenti per motivi logistico-economici! Insomma un flop, ma che sembra non intacchi alcuna società presente!

Ma tornando al calcio giocato, se l’Inter sembra essere per tutti, la favorita alla vittoria finale, anche se Simone Inzaghi mette le cosiddette Mani avanti, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in conferenza stampa ricorda a tutti (anche al presente capitan Di Lorenzo) che si parla dei Campioni d’Italia uscenti, e che se anche il momento non è florido rispetto ai nerazzurri, se la giocheranno al massimo della forza e concentrazione!

Finale Supercoppa: Mazzarri vuole il trofeo!

Walter Mazzarri è stato chiaro in conferenza stampa “La squadra è la cosa più importante, devono approfittarne per vincere il trofeo. Li sto stimolando“. Carico a pallettoni il tecnico di San Vincenzo, che sta stimolando al massimo i suoi ragazzi, che a dir la verità, già contro i viola hanno mostrato di nuovo di saper giocare da squadra e voglia di lottare l’un per l’altro!

È chiaro che di fronte vi è una squadra che sembra non aver punti deboli, ma gli azzurri, anche il capitano Di Lorenzo né e cosciente, proveranno a regalare, e regalarsi, una soddisfazione oltre che la possibilità di ritrovare autostima, in vista del girone di ritorno

Saranno presenti in panchina anche oi due nuovi arrivati, Traorè e Ngonge, a supportare i nuovi compagni di squadra, e chissà che per uno di loro, durante lo scorrere dei minuti di gara, non possa esserci spazio per il debutto con la maglia azzurra.

Ma adesso le parole debbono lasciar spazio ai fatti, questa sera sarà la volta di Napoli-Inter, e se Simone Inzaghi vuol fare la storia nerazzurra, Mazzarri vuole conquistare e riscrivere quella partenopea, visto che la rivoluzione francese prima, e gli stornelli romani poi, l’avevano cancellata in pochi mesi. In bocca al Lupo Walter

