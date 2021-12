“Non va bene così, non dovete essere tristi, avete un grande allenatore”. E’ con queste parole che Aurelio De Laurentiis, ieri sera negli spogliatoi del Maradona, ha rincuorato la squadra per l’inaspettata sconfitta subita per mano dello Spezia. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

