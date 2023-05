Filippo Corsini, Radio Rai 1, attacca Napoli sul caso Spalletti: “Soltanto a Napoli…”

“Soltanto a Napoli può succedere”. Le parole di Filippo Corsini, giornalista e conduttore radiofonico, fanno discutere. Il cronista, ai microfoni di Radio Rai 1, ha avuto da ridire sulla possibilità che Luciano Spalletti lasci la squadra campana al termine di questa stagione, coronata dallo storico Scudetto.

Pronta la reazione di Carlo Alvino – e non solo – via social: “Quando Mourinho vinse il Triplete con l’Inter e andò via, il signor Corsini disse ‘soltanto a Milano può succedere una cosa simile’? Non credo!”.

E ancora: “Che vergogna questo racconto intriso di stereotipi razzisti… Continuiamo a parlarne e a denunciare questi comportamenti, soprattutto (e non solo) quando a farli sono dipendenti della Rai”.

A Filippo Corsini risponde anche Enrico Varriale manifestando il suo dissenso:

“Caro Carlo, in tempi più recenti ricordo pure Antonio Conte che nel 2014 lasciò la Juve campione d’ Italia in pieno ritiro estivo e nel 2021 l’Inter, anch’essa scudettata. Certe narrazioni sono assurde. Ciò detto, io spero sempre che i protagonisti di @sscnapoli possano ripensarci

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati