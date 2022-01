Figc, Lega…Questi Fantasmi,Ti saluto credibilita’!

Figc ,Lega e..Covid, i tre devastanti “tornado” che stanno inondando il calcio di scorie, virus ed impurita’,trascinandolo in un vortice infinito di gestione che definire “ridicola” puo’ sembrare un complimento. Ormai non possiamo piu’ neanche parle re di credibilita’, perche’ se le istituzioni preposte non prendono alcun provvedimemnto, rispetto alla situazione “virale ” che sta prendendo corpo nella massima serie, con squadre al collasso per i tanti positivi al suo interno, facendo passare tutto sotto silenzio, e continuando ad organizzare eventi perche’ si deve giocare, allora e chiaro che siamo in mano ad una banda di “folli“, oltre che di persone poco atte alla gestione, ma sicuramente pronte all’ufficio cassa! Pero’ poi, se domani mattina, le ASL delle varie Regioni, dovessero bloccare tutto, la responsabilita’ non ricadrebbe sulle istituzionisportive, vi pare?, tanto non importa se Verona, Lazio, Udinese giocassero con i pulcini, l’importante e la regolarita’ del campionato, poi se “questi pazzi” delle Asl bloccano, non e’ certo colpa di Lega e Figc. Chissa cosa ne pensano le “3 sorelle bandiera” nel continuare in queste condizioni, e poter parlare di credibilita’, ma questa e’ una domanda alla quale solo chi e’ preposto potrebbe dare una risposta, anche se non si sa quanto sincera. Ora pero’ e’ giunto il momento di decidere, e bisogna farlo anche in tempi brevi, visto l’aumento esponenziale dei contagi in tutta la serie A, anche perche’ se abbiamo definito irresponsabile giocare la Coppa d’Africa, allora e’ ancora piu’ assurdo continuare un campionato in condizioni tali da negargli comunche regolarita’ e credibilita’! Auspico che Figc e Lega decidano in fretta, soprattutto per salvaguardare la salute dei calciatori ed addetti ai lavori stessi

